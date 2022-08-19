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В Томской области задержали "черного лесоруба"

Главная В России
Красноярск
12:50 19 Августа 2022
общество, вырубка, лес
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В одном из лесов в Томской области инспекторы лесной охраны задержали мужчину за незаконную вырубку деревьев. По данным сотрудников администрации региона злоумышленники вырубал пихты и ели. 

К моменту задержания мужчине удалось срубить 13 кубометров древесины: четыре пихты и две ели. На данный момент ущерб лесному фонду составляет более 200 тысяч рублей. 

Сотрудники лесной охраны изъяли у задержанного специальную технику, которой он вырубал деревья.

Все материалы переданы в полицию. 

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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