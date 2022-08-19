В Томской области задержали "черного лесоруба"

В одном из лесов в Томской области инспекторы лесной охраны задержали мужчину за незаконную вырубку деревьев. По данным сотрудников администрации региона злоумышленники вырубал пихты и ели.

К моменту задержания мужчине удалось срубить 13 кубометров древесины: четыре пихты и две ели. На данный момент ущерб лесному фонду составляет более 200 тысяч рублей.

Сотрудники лесной охраны изъяли у задержанного специальную технику, которой он вырубал деревья.

Все материалы переданы в полицию.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев