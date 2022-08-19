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Житель Иркутской области осужден за попытку сжечь свою девушку и ее детей

Главная В России
Красноярск
11:50 19 Августа 2022
общество, происшествия, суд, пожар
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В Иркутской области суд вынес приговор мужчине, который поджег квартиру, где находились его сожительница и трое ее детей.

По данным следствия обвиняемый пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и начал ломиться в квартиру. Женщина испугалась такого агрессивного поведения и не стала впускать злоумышленника. Тогда нарушитель правопорядка решил отомстить и поджег квартиру, которая находилась в четырехэтажном доме. Когда начался пожар мужчина не стал принимать попытки спасти женщину и трех маленьких детей, а остался просто наблюдать.

Довести преступление до финале молодому человеку не позволили сотрудники полиции, которые вовремя приехали и спасли потерпевших. Дом и имущество спасти не удалось.

Суд назначил виновному 8,5 лет тюрьмы.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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