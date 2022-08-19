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В Бурятии пятиэтажка лишилась крыши

Главная В России
Красноярск
10:30 19 Августа 2022
общество, происшествия, ветер, дождь
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На один из городов Бурятии минувшим днем обрушился ливень с градом, а также мощнейшим ветром.

Из-за непогоды пострадали дороги, машины, деревья и заборы. Кроме этого во время резкого порыва ветра у одного из жилых домов снесло крышу.

Происшествие не осталось без внимания главы республики, Алексея Цыденова. Он поручил минстрою, фонду капремонта, республиканскому агентству ГО и ЧС сделать все возможное, чтобы устранить последствия непогоды. 

К месту происшествия уже выехали сотрудники управляющей компании, которые определят первоочередной фронт работ.

Фото: © РИА Новости

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