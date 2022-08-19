19 августа
Новости России
погода +12 °C
59.96
 
€ 60.9
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новосибирского депутата объявили в межгосударственный розыск

Главная В России
Красноярск
09:10 19 Августа 2022
общество, розыск, депутаты
версия для печати Ico_print

Хельгу Пирогову, которая является новосибирским депутатом, объявили в межгосударственный розыск.

О новом повороте в деле депутата рассказал и. о. Начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Александр Феофанов.

Напомним, что ранее Хельгу Пирогову объявили в розыск за посты в социальных сетях, где она в грубой форме высказывалась о погибших российских солдат. Также на депутата было заведено уголовное и административное дело, но вскоре суд завершил административный процесс, так как ведение двух дел по одному факту противоречит законам РФ.

На данный момент известно, что Хельга Пирогова скрывается за границей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Томске дети наткнулись на эксгибициониста

В Томске дети наткнулись на эксгибициониста

19 Августа 2022 г.
Об этом горожане сообщили в социальных сетях
Новости Красноярска: В Бурятии осудили мужчину за изнасилование и удушение женщины

В Бурятии осудили мужчину за изнасилование и удушение женщины

19 Августа 2022 г.
Трагедия произошла в сентябре 2019 года
Новости Красноярска: В Иркутской области задержали двух наркоторговцев

В Иркутской области задержали двух наркоторговцев

19 Августа 2022 г.
Мужчины создали интернет-магазин для продажи запрещенных веществ
Новости Красноярска: Власти Новосибирской области не планируют возвращать обязательный масочный режим

Власти Новосибирской области не планируют возвращать обязательный масочный режим

19 Августа 2022 г.
Об это рассказала заместитель министра здравоохранения региона
Новости Красноярска: В Томской области задержали "черного лесоруба"

В Томской области задержали "черного лесоруба"

19 Августа 2022 г.
На данный момент возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Ветеринары Бурятии борются за жизни кошки

Ветеринары Бурятии борются за жизни кошки

19 Августа 2022 г.
Домашнее животное находится в очень тяжелом состоянии
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

18 Августа 2022 г.
Сейчас ребенок в безопасности и с родителями
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

15 Августа 2022 г.
Кандидатов в комиссию должны утвердить 16 августа на сессии горсовета
Новости Красноярска: В ДТП под Красноярском погибла медсестра

В ДТП под Красноярском погибла медсестра

14 Августа 2022 г.
Инцидент случился в Рыбинском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru