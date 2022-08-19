Новосибирского депутата объявили в межгосударственный розыск

Хельгу Пирогову, которая является новосибирским депутатом, объявили в межгосударственный розыск.

О новом повороте в деле депутата рассказал и. о. Начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Александр Феофанов.

Напомним, что ранее Хельгу Пирогову объявили в розыск за посты в социальных сетях, где она в грубой форме высказывалась о погибших российских солдат. Также на депутата было заведено уголовное и административное дело, но вскоре суд завершил административный процесс, так как ведение двух дел по одному факту противоречит законам РФ.

На данный момент известно, что Хельга Пирогова скрывается за границей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович