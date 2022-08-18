В Бурятии пассажир такси напал на женщину-водителя

В Бурятии суд вынес приговор мужчине, который напал и хотел изнасиловать водителя такси.

Происшествие случилось в марте этого года. Женщина приняла заказ у четырех мужчин. Когда трое вышли из машины, их друг спал, проснувшись он решил напасть на женщину. Обвиняемый накинул на ее шею цепь и начал душить. Потерпевшая потеряла сознание, а злоумышленник отогнал машину в безлюдное место и попытался изнасиловать таксистку. Однако мужчине не удалось совершить задуманное.

Злоумышленник решил покинуть такси, прихватив с собой сумку жертвы.

Суд признал его виновным и назначил ему 7 лет и 10 месяцев тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова