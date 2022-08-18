19 августа
Новости России
погода +8 °C
59.96
 
€ 60.9
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иркутской области пытаясь уйти от полицейских мотоциклист застрял на дороге

Главная В России
Красноярск
20:10 18 Августа 2022
общество, происшествия, мотоциклы, полиция
версия для печати Ico_print

В Иркутской области сотрудники полиции задержали мужчину на мотоцикле, который устроил погоню.

Полицейские приметили транспорт без номерных знаков и потребовали водителя остановиться. Однако мужчина проигнорировал просьбу инспекторов и продолжил движение, нарушая при этом правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД начали преследовать нарушителя.

 Погоня продолжилась недолго. Мужчина застрял на неровной дороге, и полицейским удалось задержать его и пассажира. 

В отделении инспекторы провели проверку и выяснили, что мужчина находился в алкогольном опьянении. Также оказалось, что у водителя не имеется водительских прав. 

Сотрудники полиции составили 11 административных актов. 

Фото: ©  пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Бурятии пассажир такси напал на женщину-водителя

В Бурятии пассажир такси напал на женщину-водителя

18 Августа 2022 г.
Злоумышленник попытался изнасиловать таксистку
Новости Красноярска: В Новосибирске спасатели сняли с крыши многоэтажки мужчину в неадекватном состоянии

В Новосибирске спасатели сняли с крыши многоэтажки мужчину в неадекватном состоянии

18 Августа 2022 г.
Инцидент произошел в четверг в 6 утра
Новости Красноярска: Житель Иркутской области попытался объехать лошадь и попал в ДТП

Житель Иркутской области попытался объехать лошадь и попал в ДТП

18 Августа 2022 г.
Как оказалось у мужчины не было водительского удостоверения
Новости Красноярска: В Омской области погиб водитель трёхколёсного мотоцикла

В Омской области погиб водитель трёхколёсного мотоцикла

18 Августа 2022 г.
Обстоятельства и причины происшествия все еще устанавливаются
Новости Красноярска: В Кемеровской области в попытке сбежать из дома девочка спрыгнула с балкона

В Кемеровской области в попытке сбежать из дома девочка спрыгнула с балкона

18 Августа 2022 г.
Побег девочки сняли на видео и выложили в местную группу
Новости Красноярска: Несовершеннолетний мотоциклист устроил погоню с полицейскими в Томске

Несовершеннолетний мотоциклист устроил погоню с полицейскими в Томске

18 Августа 2022 г.
Нарушителем оказался 16-летний парень без прав
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ДТП под Красноярском погибла медсестра

В ДТП под Красноярском погибла медсестра

14 Августа 2022 г.
Инцидент случился в Рыбинском районе
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

15 Августа 2022 г.
Кандидатов в комиссию должны утвердить 16 августа на сессии горсовета
Новости Красноярска: В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

18 Августа 2022 г.
Сейчас ребенок в безопасности и с родителями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru