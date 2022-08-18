В Иркутской области пытаясь уйти от полицейских мотоциклист застрял на дороге

В Иркутской области сотрудники полиции задержали мужчину на мотоцикле, который устроил погоню.

Полицейские приметили транспорт без номерных знаков и потребовали водителя остановиться. Однако мужчина проигнорировал просьбу инспекторов и продолжил движение, нарушая при этом правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД начали преследовать нарушителя.

Погоня продолжилась недолго. Мужчина застрял на неровной дороге, и полицейским удалось задержать его и пассажира.

В отделении инспекторы провели проверку и выяснили, что мужчина находился в алкогольном опьянении. Также оказалось, что у водителя не имеется водительских прав.

Сотрудники полиции составили 11 административных актов.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области