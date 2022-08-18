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В Новосибирске спасатели сняли с крыши многоэтажки мужчину в неадекватном состоянии

Главная В России
Красноярск
19:40 18 Августа 2022
спасатели, происшествия, общество
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Группа спасателей МАСС в Новосибирске ранним утром отправилась спасать мужчину, который гулял по крыше многоэтажки.

В службу спасения позвонили очевидцы происшествия, которые боялись, что мужчина упадет с крыши.

Спасатели выехали на место происшествия. Они вместе с сотрудниками полиции поднялись на крышу, где нашли мужчину в неадекватном состоянии. Группе спасения удалось убедить мужчину спуститься вниз.

На земле его передали полицейским для выяснения причин нахождения на крыше.

Фото: © Спасатели МАСС / ВКонтакте 

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