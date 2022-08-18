Житель Иркутской области попытался объехать лошадь и попал в ДТП

В одном из районов Иркутской области столкнулись две машины «ИЖ» и Toyota Prius.

По данным сотрудников полиции водитель отечественного автомобиля ехал по своей полосе, когда перед ними оказалась лошадь, он решил объехать ее по встречке, где столкнулся с Toyota Prius. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля «ИЖ».

Как оказалось виновный не имеет водительских прав. В отношении молодого человека составили ряд административных материалов, в том числе возбуждено дело по статье КоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Полицейские все еще устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области