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Житель Иркутской области попытался объехать лошадь и попал в ДТП

Главная В России
Красноярск
19:10 18 Августа 2022
происшествия, авария, животные
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В одном из районов Иркутской области столкнулись две машины «ИЖ» и Toyota Prius.

По данным сотрудников полиции водитель отечественного автомобиля ехал по своей полосе, когда перед ними оказалась лошадь, он решил объехать ее по встречке, где столкнулся с Toyota Prius. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля «ИЖ». 

Как оказалось виновный не имеет водительских прав. В отношении молодого человека составили ряд административных материалов, в том числе возбуждено дело по статье КоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Полицейские все еще устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. 

Фото: © пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

 

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