Несовершеннолетний мотоциклист устроил погоню с полицейскими в Томске

Во время патруля томских дорог полицейские приметили мотоциклиста, чей транспорт был без государственных регистрационных знаков. Юноша испугался сотрудников полиции и начал убегать от них.

Инспекторы преследовали нарушителя и по громкоговорителю просили его прижаться к обочине и остановиться. Однако молодой человек не послушался их. Сотрудникам ГИБДД удалось нагнать парня и загнать его в тупик.

Оказалось, что молодому человеку нет 18 лет, а также водительских прав. Пойманный мотоциклист рассказал, что свой транспорт купил на интернет-сайте.

Томичу придется понести административную ответственность за свои действия.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости