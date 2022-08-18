В Бурятии горящий автомобиль пытались потушить прохожие вместе с водителем

Ночью в Бурятии загорелся легковой автомобиль Toyota Town Ace.

Владелец машины рассказал, что когда он ехал домой, почувствовал запах дыма. Водитель решил остановиться и проверить свой автомобиль. Он открыл капот, и из-за потока воздуха в двигателе усилилось горение.

Тушить пожар владельцу машины помогали прохожие, которые использовали подручные средства. Однако в скором времени на место пожара приехали спасатели, которые ликвидировали огонь за 10 минут. Машину спасти не удалось.

По предварительной информации автомобиль загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости