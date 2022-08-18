В иркутских троллейбусах начали устанавливать тревожные кнопки

В общественном транспорте Иркутской области начали устанавливать специальные кнопки экстренного вызова, после нажатия на которую будет приезжать наряд Росгвардии. Данные меры в первую очередь приняты для безопасности пассажиров.

Директор МУП «Иркутскгортранс», Сергей Майок, рассказал, что в общественном транспорте бывают конфликты, кражи и нетрезвые пассажиры, а водитель и кондуктор не всегда могут справиться с такими ситуациями самостоятельно. Именно поэтому было принято решение по установке тревожных кнопок.

Сергей Майок также подчеркнул, что в планах – оборудовать охранными системами весь общественный транспорт города.

Отметим, что такие системы уже установлены в некоторых такси и машинах скорой помощи.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю