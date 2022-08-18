Убийцу новосибирского депутата осудили на 8,5 лет

Новосибирский суд вынес приговор убийце Ивана Митряшина, который являлся депутатом горсовета.

По данным сотрудников правоохранительных органов в мае 2021 года Иван отправился в гости к родителям своей бывшей девушки. Во время застолья между депутатом и отцом девушки Александром Даниловым возникла ссора, в ходе которой обвиняемый и Иван начали драку. Александр Данилов нанес гостю удары в голову и туловище, а затем взял нож и стал бить им жертву по ногам. Пострадавшего сразу же госпитализировали, но врачи не смогли его спасти, и он скончался.

Злоумышленника задержали и выдвинули ему обвинение по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Обвиняемому суд назначил 8 лет и 6 месяцев тюрьмы, а также обязали его выплатить семье погибшего 1,2 миллиона рублей.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости