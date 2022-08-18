В Омске дети украли Солнце с макета Солнечной системы

В Омске у ДК "Звездный" рабочие установили макет Солнечной системы, который очень заинтересовал юных жителей города. Детям так сильно понравилось главное светило, что они решили забрать Солнце себе. Сотрудники уже разыскали юных правонарушителей и забрали у них главную часть макета.

Сотрудники мэрии рассказали, что инсталляция пользуется успехом не только у детей, но и у всех жителей Омска. Из-за инцидента с Солнцем власти решили убрать макет и переставить его в более безопасное место.

Помимо безопасных новых креплений, вокруг инсталляции теперь установлены камеры видеонаблюдения.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости