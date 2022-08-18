В Кемеровской области мужчина выжил после встречи с медведем

В Кемеровской области полицейским и волонтерам удалось найти мужчину, который два дня бродил по лесу.

По словам поисковой группы мужчина пропал 15 августа, когда ушел с родственниками собирать шишки. Поисковой команде пришлось поделиться на два отряда и отправиться в разные стороны леса. Сначала нашли мешок пропавшего, а на следующий день он и сам откликнулся на зов волонтеров.

Мужчина рассказал, что не заметил как зашел в глубь леса пока собирал шишки. Пенсионер также поделился, что когда он понял, что потерялся, то начал готовиться к ночевке в тайге.

Во время первой ночи мужчина встретил медведя, который вышел к его импровизированному лагерю, но хищник не тронул его. Потерявшегося спасли его знания и опыт охотника и рыбака.

Сейчас жизни найденного мужчины ничего не угрожает.

Фото: © РИА Новости / Павел Львов