В Томской области при пожаре погибло 200 морских свинок

В одном из частных домов в Томской области произошел пожар, который унес жизни 200 морских свинок.

По данным сотрудников спасательной службы, когда приехала пожарная машина, уже сгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены дома внутри и снаружи. Частично обгорели стены веранды.

Около часа пожарные тушили возгорание. По предварительной информации причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования

В результате спасти удалось лишь четырех белок.

Фото: © РИА Новости / пресс-служба МЧС по Курганской области