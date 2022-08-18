В Бурятии группа мужчин предстанет перед суд за незаконную вырубку леса

В одном из посёлков Бурятии сотрудники полиции задержали группу мужчин, которые незаконно вырубали лес. При аресте обвиняемые оказывали активное сопротивление полицейским, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие.

Сотрудники прокуратуры рассказали, что мужчины пытались забрать доказательства их преступной деятельности. Они также пытались напугать двух полицейских словами угрозы о применении насилия.

В итоге задержанным удалось бутылками и камнями повредить автомобиль, принадлежащий полицейским, и нанести удары ногами и руками водителю.

На данный момент уголовное дело направлено в суд.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости