В Иркутской области женщина за рулем сбила 2-летнего ребенка

Минувшим днем в одном из поселков Иркутской области женщина сбила двухлетнего мальчика.

Как выяснили сотрудники полиции ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Помимо этого оказалось, что у женщины нет водительских прав.

В результате аварии ребенок получил множество травм и был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД в отношении водителя составили ряд административных протоколов по статье КоАП «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Родители пострадавшего также понесут административную ответственность по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области