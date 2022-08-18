Статус природного парка получил Караканский бор в Новосибирской области

Проект по созданию особой охраняемой природной зоны в Караканском бору был одобрен правительством Новосибирской области.

И. о. министра природных ресурсов и экологии региона, Алексей Севастьянов, рассказал, что природный парк создается с целью сохранения природных ресурсов Караканского бора и упорядочивание природопользования. Также Алексей подчеркнул, что многоцелевая хозяйственная и рекреационная деятельность не нанесет ущерб природным ресурсам и экологическим системам

В парке будут существовать несколько зон: заповедная, традиционного природопользования, лесохозяйственного использования, рекреационная и историко-культурных объектов.

Напомним, что Караканский бор считается одной из основных природных достопримечательностей Новосибирской области.

Фото: Sibnovosti.ru