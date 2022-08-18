Подросток из Бурятии стал международным мастером по шахматам

На совете международной шахматной федерации в Бурятии 15-летнему спортсмену Эрдэму Хубукшанову присвоили звание «международный мастер».

Сотрудники министерства спорта Республики Бурятии пояснили, что это звание присваивается за выполнение определённых квалификационных требований. Они также отметили, что Эрдему остался шаг до самого высокого звания в шахматной иерархии – «международный гроссмейстер».

Отметим, что юный спортсмен уже является мастером ФИДЕ, победителем первенства России, серебряным призёром первенства Европы, победителем первенства мира.

Фото: пресс-служба министерства спорта Бурятии