В Иркутской области мужчина заплатил за встречу с девушкой 240 тысяч рублей мошенникам

В одном из городов Иркутской области в дежурную часть обратился мужчина и рассказал, что попался в руки к мошенникам.

По словам пострадавшего в интернете он увидел объявление, в котором предлагались услуги интимного характера. Мужчине так понравилась девушка на фотографии, что он решил провести с ней время. Молодой человек позвонил по указанному номеру, ему ответила незнакомка и назначила свидание на вечер следующего дня. После звонка мужчина заплатил за долгожданную встречу.

Однако на следующий день ему позвонил неизвестный и сказал, что вчерашняя оплата заблокирована, и ему необходимо снова перевести деньги. Потерпевший несколько раз переводил денежные средства. В итоге на счет мошенников пришло 238 тысяч рублей.

Только спустя какое-то время мужчина понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: © ГУ МВД по Иркутской области