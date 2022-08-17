17 августа
Новости России
погода +9 °C
60.76
 
€ 61.83
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Дивногорске благоустроят сквер Строителей

Главная В России
Красноярск
17:50 17 Августа 2022
общество, благоустройство, парк
версия для печати Ico_print

В своем телеграм-канале мэр Дивногорска, Сергей Егоров, обрадовал жителей города новостью, о том, что сквер Строителей благоустроят. 

Он поделился, что проект сквера победил на конкурсе по созданию комфортной городской среды Министерства строительства Красноярского края.

Отдельно Сергей Егоров поблагодарил Молодежный Совет при главе города за инициативу, свою команду, которая ответственно подошла к созданию проекта, а также руководителя студии архитектуры и дизайна «RED-бизнес» Юлию Кузнецову. 

Мэр Дивногорска также перечислил все, чем планируют благоустроить сквер.

Фото: © Администрация Дивногорска

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Годовалый ребенок оказался в запертой машине в Кемеровский области

Годовалый ребенок оказался в запертой машине в Кемеровский области

17 Августа 2022 г.
Сейчас ребенку ничего не угрожает
Новости Красноярска: Жителя Омска осудили за нелегальную продажу алкоголя и табака

Жителя Омска осудили за нелегальную продажу алкоголя и табака

17 Августа 2022 г.
Омича также обязали оплатить двухмиллионный штраф
Новости Красноярска: В Бурятии желающие попасть за границу оказались обмануты директором турфирмы

В Бурятии желающие попасть за границу оказались обмануты директором турфирмы

17 Августа 2022 г.
Один из клиентов отдал директору 440 тысяч рублей
Новости Красноярска: Пятеро иркутян попали в больницу с отравлением

Пятеро иркутян попали в больницу с отравлением

17 Августа 2022 г.
Все пятеро отравились едой из доставки
Новости Красноярска: В Кемеровскую область прилетела Елена Малышева

В Кемеровскую область прилетела Елена Малышева

17 Августа 2022 г.
Известная телеврач посетила клинику в Новокузнецке
Новости Красноярска: В Бурятии у мужчины изъяли золотые и серебряные слитки на сумму 6,5 млн рублей

В Бурятии у мужчины изъяли золотые и серебряные слитки на сумму 6,5 млн рублей

17 Августа 2022 г.
Мужчину осудили на два года лишения свободы
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Омске катание на электросамокате закончилось открытой черепно-мозговой травмой

В Омске катание на электросамокате закончилось открытой черепно-мозговой травмой

17 Августа 2022 г.
Помимо этого у мужчины также диагностировали множественные травмы
Новости Красноярска: В Красноярске пропал нуждающийся в медицинской помощи 13-летний подросток

В Красноярске пропал нуждающийся в медицинской помощи 13-летний подросток

16 Августа 2022 г.
Он может направляться в Дивногорск
Новости Красноярска: В Красноярске застроят участок Вавилова – Семафорная

В Красноярске застроят участок Вавилова – Семафорная

16 Августа 2022 г.
Там появится жилой комплекс из высоток до 25 этажей, спортцентр и дошкольные учреждения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru