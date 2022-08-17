В Дивногорске благоустроят сквер Строителей

В своем телеграм-канале мэр Дивногорска, Сергей Егоров, обрадовал жителей города новостью, о том, что сквер Строителей благоустроят.

Он поделился, что проект сквера победил на конкурсе по созданию комфортной городской среды Министерства строительства Красноярского края.

Отдельно Сергей Егоров поблагодарил Молодежный Совет при главе города за инициативу, свою команду, которая ответственно подошла к созданию проекта, а также руководителя студии архитектуры и дизайна «RED-бизнес» Юлию Кузнецову.

Мэр Дивногорска также перечислил все, чем планируют благоустроить сквер.

Фото: © Администрация Дивногорска