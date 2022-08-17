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В Бурятии желающие попасть за границу оказались обмануты директором турфирмы

Главная В России
Красноярск
19:45 17 Августа 2022
отдых, деньги, общество, путевка, полиция
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В полицию в Бурятии обратился мужчина, который рассказал, что его обманули в турфирме и присвоили его деньги. 

По словам потерпевшего осенью 2021 года он планировал отпуск за границей и, чтобы все прошло хорошо, он обратился в туристическое агентство. Мужчина заключил договор и отдал за планируемый отдых более 440 тысяч рублей.

Когда подошло время улетать, он вылетел в Москву, однако сотрудники головного офиса турфирмы огорчили его, сообщив, что его путевки являются фейковыми. Мужчина все равно удалось улететь на отдых, но для этого ему пришлось купить новые билеты. Когда мужчина вернулся в свой город женщина, продавшая ему билеты, не выходила на связь. 

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину и выяснить, что все деньги она потратила на собственные нужды.

На данный момент возбуждено уголовное дело. 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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