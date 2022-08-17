Жителя Омска осудили за нелегальную продажу алкоголя и табака

Омский суд вынес приговор мужчине, который обвинялся по статьям "приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции, совершенные в особо крупном размере" и "незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции".

По данным следствия обвиняемый за первое полугодие 2021 года приобретал немаркированный алкоголь и табак, позже он продавал купленную продукцию.

Правоохранительным органам удалось пресечь преступную деятельность в мае прошлого года. Во время обысков у обвиняемого изъяли 2 тысяч бутылок немаркированного алкоголя, 8 тысяч немаркированных сигарет различных марок. Сумма изъятой табачной продукции составила более 1,7 млн рублей, а алкогольной – более 480 тыс. рублей.

Суд приговорил нарушителя правопорядка к 1 году и 6 месяцам тюрьмы, а также обязал его выплатить штраф в размере 2,2 млн рублей.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости