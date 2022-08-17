В Иркутской области самолет при посадке сломал крыло

В одном из городов Иркутской области самолет Ан-24 при посадке задел землю крылом.

По словам сотрудников Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК на данный момент проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По предварительной информации воздушное судно совершало посадку, выкатилось за пределы взлетной полосы и задело левым крылом поверхность земли.

Во время аварийного приземления повредилось не только крыло, но и передняя стойка шасси.

Пассажиры и экипаж не пострадали.

Напомним, что ранее этим же днем в Иркутске аварийную посадку совершил другой самолет Ан-24 из-за отказа двигателя.

Фото: © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК