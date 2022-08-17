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В Иркутской области самолет при посадке сломал крыло

Главная В России
Красноярск
14:16 17 Августа 2022
общество, происшествия, самолет
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В одном из городов Иркутской области самолет Ан-24 при посадке задел землю крылом. 

По словам сотрудников Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК на данный момент проводится проверка  по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По предварительной информации воздушное судно совершало посадку, выкатилось за пределы взлетной полосы и задело левым крылом поверхность земли. 

Во время аварийного приземления повредилось не только крыло, но и передняя стойка шасси. 

Пассажиры и экипаж не пострадали.

Напомним, что ранее этим же днем в Иркутске аварийную посадку совершил другой самолет Ан-24 из-за отказа двигателя. 

Фото: © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК

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