В Кемеровскую область прилетела Елена Малышева

Известный врач и телеведущая Елена Малышева прилетела в Кемеровскую область и посетила одну из частных клиник «Медика».

Сотрудники медицинского центра рассказали, что Елена Малышева ознакомилась с работой клиник, отдельно уделила внимание отделению реанимации. А также пообщалась с персоналом.

Елена Малышева также поделилась своими впечатлениям от встречи и рассказала о том, какой замечательный медицинский центр.

Однако подписчики под постом медицинского центра написали, что звездному врачу надо было показать муниципальные больницы города.

Фото: © gm.clinic / Vk.com