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В Кемеровскую область прилетела Елена Малышева

Главная В России
Красноярск
18:30 17 Августа 2022
общество, врачи, больница
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Известный врач и телеведущая Елена Малышева прилетела в Кемеровскую область и посетила одну из частных клиник «Медика». 

Сотрудники медицинского центра рассказали, что Елена Малышева ознакомилась с работой клиник, отдельно уделила внимание отделению реанимации. А также пообщалась с персоналом.

Елена Малышева также поделилась своими впечатлениям от встречи и рассказала о том, какой замечательный медицинский центр.

Однако подписчики под постом медицинского центра написали, что звездному врачу надо было показать муниципальные больницы города. 

Фото: © gm.clinic / Vk.com

 

 

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