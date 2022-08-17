В Кемеровскую область прилетела Елена Малышева

Известный врач и телеведущая Елена Малышева прилетела в Кемеровскую область и посетила одну из частных клиник «Медика».
Сотрудники медицинского центра рассказали, что Елена Малышева ознакомилась с работой клиник, отдельно уделила внимание отделению реанимации. А также пообщалась с персоналом.
Елена Малышева также поделилась своими впечатлениям от встречи и рассказала о том, какой замечательный медицинский центр.
Однако подписчики под постом медицинского центра написали, что звездному врачу надо было показать муниципальные больницы города.
Фото: © gm.clinic / Vk.com