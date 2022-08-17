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Житель Омска заплатил за парковку 1000 рублей

Главная В России
Красноярск
17:00 17 Августа 2022
общество, происшествия, гибдд, парковка
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В одной из социальных сетей жители Омска рассказали об автомобилисте, который припарковал свою машину на пешеходном переходе. 

Сотрудники ГИБДД за короткое время установили личность нарушителя. Полицейские также составили административный протокол по статье КоАП «Остановка или стоянка пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре».

Водителя-нарушителя обязали оплатить штраф за неправильную парковку в размере 1000 рублей.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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