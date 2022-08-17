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В Томске внук до смерти избил свою бабушку

Главная В России
Красноярск
16:30 17 Августа 2022
общество, происшествия, пенсионеры, смерть
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Сотрудники следственного комитета задержали мужчину, который до смерти избил свою бабушку, а затем скрылся. 

По данным правоохранительных органов 28 мая задержанный выпив, намеренно начал избивать свою родственницу. Он нанес ей четыре удара по голове, после чего сбежал из квартиры. Потерпевшая скончалась в больнице.

Подозреваемый после смерти женщины решил сбежать из города. Сначала он купил билет в Красноярск, а затем уехал в Москву.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". 

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

 

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