В Томске внук до смерти избил свою бабушку

Сотрудники следственного комитета задержали мужчину, который до смерти избил свою бабушку, а затем скрылся.

По данным правоохранительных органов 28 мая задержанный выпив, намеренно начал избивать свою родственницу. Он нанес ей четыре удара по голове, после чего сбежал из квартиры. Потерпевшая скончалась в больнице.

Подозреваемый после смерти женщины решил сбежать из города. Сначала он купил билет в Красноярск, а затем уехал в Москву.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости