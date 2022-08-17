В Томске 12 человек задержаны за незаконную торговлю рыбой

Сотрудники МВД в Томской области задержала группу людей, которая незаконно вылавливала рыбу, а затем ее продавала.

По словам сотрудников правоохранительных органов, преступная группа зарегистрировала в налоговом органе компанию, которая занимается торговлей речной рыбой. Это было сделано для того, чтобы придать своим действиям законный вид.

Как оказалось рыба, которую вылавливали злоумышленники, находится в Красной книге РФ.

Ущерб, нанесенный преступной группой, составил более 30 миллионов рублей.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости