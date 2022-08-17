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В Кемеровской области появится первый в мире двойник речного бассейна

Главная В России
Красноярск
13:10 17 Августа 2022
общество, вода, кузбасс
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев  встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, а также с руководителями и представителями регионов СФО. На встрече Сергей Цивилев представил масштабный проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн».

Губернатор рассказал, что важно отслеживать качество и обеспечить население запасами пресной воды. Проект, который он представил, поможет оперативно получать данные о состоянии водных объектов, а также ​предсказать и предотвратить возможные проблемные ситуации на воде. 

Сергей Цивилев также акцентировал внимание на том, что Кемеровская область станет пилотным регионом, в котором планируется создать первый в мире цифровой двойник речного бассейна. 

Фото: © Никита Алексеев 

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