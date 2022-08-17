В Кемеровской области появится первый в мире двойник речного бассейна

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, а также с руководителями и представителями регионов СФО. На встрече Сергей Цивилев представил масштабный проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн».

Губернатор рассказал, что важно отслеживать качество и обеспечить население запасами пресной воды. Проект, который он представил, поможет оперативно получать данные о состоянии водных объектов, а также ​предсказать и предотвратить возможные проблемные ситуации на воде.

Сергей Цивилев также акцентировал внимание на том, что Кемеровская область станет пилотным регионом, в котором планируется создать первый в мире цифровой двойник речного бассейна.

Фото: © Никита Алексеев