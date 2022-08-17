Жители Омска могут заразиться различными инфекциями во время купания в запрещенных местах

Сотрудники регионального Роспотребнадзора рассказали жителям Омска, что им грозит, если они будут купаться в водоемах, которые не соответствуют санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Оказалось, что купание в неположенном месте может закончится для людей такими заболеваниями как ротовирус, лямблиоз, гепатиты А и Е, дизентерия, холера, сальмонеллёз, а также брюшной тиф.

Сотрудники ведомства также подчеркнули, что опасно заходить в воду, где плавают утки, так как они являются переносчиками инфекций.

По словам сотрудников Роспотребнадзора закапываться в песок тоже может быть опасно. Любители такого развлечения могут заразиться вирусным гепатитом А, бактериальными, паразитарными и грибковыми болезнями, а также глистными инвазиями.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

