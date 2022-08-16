В томскую исправительную колонию попытались пронести более 100 запрещенных предметов

Сотрудники регионального УФСИН задержали мужчину, который попытался пронести в исправительную колонию 126 запрещенных предметов.

Житель Томска хотел провезти вещи в автомобиле «ГАЗ-3302», который пригнал в колонию для ремонта. В ходе досмотра газели в колесах были найдены предметы, которые запрещено провозить на территорию.

На данный момент на нарушителя составлен административный акт о правонарушении по статье "передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания".

Дело рассмотрят в мировом суде.

Фото: © пресс-служба регионального УФСИН