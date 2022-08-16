16 августа
Новости России
погода +12 °C
61.37
 
€ 62.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В томскую исправительную колонию попытались пронести более 100 запрещенных предметов

Главная В России
Красноярск
17:45 16 Августа 2022
общество, происшествия, суд, тюрьма
версия для печати Ico_print

Сотрудники регионального УФСИН задержали мужчину, который попытался пронести в исправительную колонию 126 запрещенных предметов.

Житель Томска хотел провезти вещи в автомобиле «ГАЗ-3302», который пригнал в колонию для ремонта. В ходе досмотра газели в колесах были найдены предметы, которые запрещено провозить на территорию. 

На данный момент на нарушителя составлен административный акт о правонарушении по статье "передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания".

Дело рассмотрят в мировом суде.

Фото: © пресс-служба регионального УФСИН

 

 

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Бурятии осудили убийц пенсионера

В Бурятии осудили убийц пенсионера

16 Августа 2022 г.
Молодые люди забили пенсионера до смерти на детской площадки
Новости Красноярска: Житель Омска обманул пенсионеров почти на 600 тысяч рублей

Житель Омска обманул пенсионеров почти на 600 тысяч рублей

16 Августа 2022 г.
Бизнесмену удалось обмануть 28 пенсионеров
Новости Красноярска: В Бурятии мужчина с вилкой напал на бывшую возлюбленную

В Бурятии мужчина с вилкой напал на бывшую возлюбленную

16 Августа 2022 г.
Подозреваемый хотел компенсировать свои расходы за время отношений
Новости Красноярска: Житель Иркутской области украл у пенсионерки 150 тысяч рублей

Житель Иркутской области украл у пенсионерки 150 тысяч рублей

16 Августа 2022 г.
Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Омске из-за задымленности произошло массовое ДТП

В Омске из-за задымленности произошло массовое ДТП

16 Августа 2022 г.
Сотрудники ГИБДД просят снижать скорость и включать аварийную сигнализацию
Новости Красноярска: В Бурятии суд вынес приговор организаторам подпольных игр

В Бурятии суд вынес приговор организаторам подпольных игр

16 Августа 2022 г.
Обвиняемым удалось создать целую сеть подпольных игровых заведений
Новости компаний
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

13 Августа 2022 г.
На парковке перед парком флоры и фауны уже совсем не осталось места
Новости Красноярска: В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

14 Августа 2022 г.
Это первый за 26 лет инцидент на территории общины
Новости Красноярска: 17-19 августа в Красноярском крае ожидаются заморозки до -2 градусов

17-19 августа в Красноярском крае ожидаются заморозки до -2 градусов

16 Августа 2022 г.
Важно соблюдать меры безопасности при топке печей и эксплуатации обогревателей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru