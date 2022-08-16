Сотрудники томского УФСИН ищут сбежавшего преступника

В минувшие выходные инспектор отдела безопасности проводил проверку осужденных и не обнаружил на рабочем месте 53-летнего осужденного. Сбежавший работал на овощной базе.

На данный момент сотрудники регионально УФСИН продолжают поиски беглеца

Отметим, что мужчина отбывал наказание при лечебно-исправительном учреждении № 1. В данном учреждении сидят люди, которые совершили преступления по неосторожности, а также лица, впервые совершившие умышленное преступление небольшой или средней тяжести.

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