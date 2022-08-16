В Бурятии осудили убийц пенсионера

В Бурятии суд вынес приговор двум молодым людям, которые до смерти избили пенсионера на детской площадке.

До данным сотрудников следственного комитета России по Бурятии обвиняемые работали на производственной базе в одном из поселков. Поздно вечером им не удалось вернуться домой, тогда они решили купить алкогольные напитки и распить их на детской площадке. В этот момент к ним подошел пенсионер со своей спутницей, и вся компания вместе стала выпивать.

В какой-то момент между людьми завязалась ссора, в ходе которой молодые люди решили применить силу и избить пожилого мужчину. Спутница пенсионера испугалась и убежала домой.

После избиения виновные оставили тело на детской площадке и скрылись. Утром прохожие нашли труп.

Суд назначил молодым людям девять и 8,5 лет тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев