16 августа
Новости России
погода +12 °C
61.37
 
€ 62.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Омска обманул пенсионеров почти на 600 тысяч рублей

Главная В России
Красноярск
17:05 16 Августа 2022
пенсионеры, происшествия, общество, мошенничество
версия для печати Ico_print

Сотрудники прокуратуры выяснили, что бизнесмен из Омска оказывал жителям города юридические услуги. По данным сотрудников правоохранительных органов мужчина пообещал обратившемся к нему людям добиться перерасчета их пенсии в большую сторону. Для того чтобы выполнить свои обязательства, он заключал договоры на оказание юридических услуг и брал с людей от 15 до 32 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что по данным надзорного ведомства бизнесмен не предпринял никаких мер по оказанию помощи пенсионерам. 

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Бурятии осудили убийц пенсионера

В Бурятии осудили убийц пенсионера

16 Августа 2022 г.
Молодые люди забили пенсионера до смерти на детской площадки
Новости Красноярска: В томскую исправительную колонию попытались пронести более 100 запрещенных предметов

В томскую исправительную колонию попытались пронести более 100 запрещенных предметов

16 Августа 2022 г.
Среди запрещенных вещей оказалось 27 телефонов
Новости Красноярска: В Бурятии мужчина с вилкой напал на бывшую возлюбленную

В Бурятии мужчина с вилкой напал на бывшую возлюбленную

16 Августа 2022 г.
Подозреваемый хотел компенсировать свои расходы за время отношений
Новости Красноярска: Житель Иркутской области украл у пенсионерки 150 тысяч рублей

Житель Иркутской области украл у пенсионерки 150 тысяч рублей

16 Августа 2022 г.
Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Омске из-за задымленности произошло массовое ДТП

В Омске из-за задымленности произошло массовое ДТП

16 Августа 2022 г.
Сотрудники ГИБДД просят снижать скорость и включать аварийную сигнализацию
Новости Красноярска: В Бурятии суд вынес приговор организаторам подпольных игр

В Бурятии суд вынес приговор организаторам подпольных игр

16 Августа 2022 г.
Обвиняемым удалось создать целую сеть подпольных игровых заведений
Новости компаний
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске пропал нуждающийся в медицинской помощи 13-летний подросток

В Красноярске пропал нуждающийся в медицинской помощи 13-летний подросток

16 Августа 2022 г.
Он может направляться в Дивногорск
Новости Красноярска: В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

14 Августа 2022 г.
Это первый за 26 лет инцидент на территории общины
Новости Красноярска: В ДТП под Красноярском погибла медсестра

В ДТП под Красноярском погибла медсестра

14 Августа 2022 г.
Инцидент случился в Рыбинском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru