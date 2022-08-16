Житель Омска обманул пенсионеров почти на 600 тысяч рублей

Сотрудники прокуратуры выяснили, что бизнесмен из Омска оказывал жителям города юридические услуги. По данным сотрудников правоохранительных органов мужчина пообещал обратившемся к нему людям добиться перерасчета их пенсии в большую сторону. Для того чтобы выполнить свои обязательства, он заключал договоры на оказание юридических услуг и брал с людей от 15 до 32 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что по данным надзорного ведомства бизнесмен не предпринял никаких мер по оказанию помощи пенсионерам.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын