В Бурятии мужчина с вилкой напал на бывшую возлюбленную

В полицию Бурятии обратилась женщина с заявлением о том, что на нее напал бывший парень. Во время нападения мужчина забрал у нее телефон и золотые украшения.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый пригласил девушку в квартиру на прощальную встречу. В квартире мужчина стал угрожать бывшей возлюбленной вилкой и в итоге забрал у нее имущество общей стоимостью 90 тысяч рублей.

Полицейские нашли злоумышленника, который полностью признал свою вину. Мужчина пояснил, что таким образом хотел покрыть свои траты на девушку.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости