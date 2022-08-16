Житель Иркутской области украл у пенсионерки 150 тысяч рублей

В одном из городов Иркутской области у пенсионерки украли сумку, где лежали 150 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось найти вора по горячим следам.

Потерпевшая рассказала, что собиралась на день рождение к внуку и в мебельный магазин, поэтому при ней была такая большая сумма. Уже около торгового центра к ней подбежал неизвестный и выхватил сумку.

Сотрудники полиции разыскали мужчину недалеко от места происшествия и изъяли у него лишь 70 тысяч рублей. По словам обвиняемого другую часть денег он потратил на покупку двух телефонов.

Мужчина признал свою вину, однако ему все равно предстоит предстать перед судом.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости