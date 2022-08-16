16 августа
Новости России
погода +12 °C
61.37
 
€ 62.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Иркутской области украл у пенсионерки 150 тысяч рублей

Главная В России
Красноярск
15:35 16 Августа 2022
происшествия, общество, кража, пенсионеры
версия для печати Ico_print

В одном из городов Иркутской области у пенсионерки украли сумку, где лежали 150 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось найти вора по горячим следам.

Потерпевшая рассказала, что собиралась на день рождение к внуку и в мебельный магазин, поэтому при ней была такая большая сумма. Уже около торгового центра к ней подбежал неизвестный и выхватил сумку.

Сотрудники полиции разыскали мужчину недалеко от места происшествия и изъяли у него лишь 70 тысяч рублей. По словам обвиняемого другую часть денег он потратил на покупку двух телефонов. 

Мужчина признал свою вину, однако ему все равно предстоит предстать перед судом. 

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Бурятии осудили убийц пенсионера

В Бурятии осудили убийц пенсионера

16 Августа 2022 г.
Молодые люди забили пенсионера до смерти на детской площадки
Новости Красноярска: В томскую исправительную колонию попытались пронести более 100 запрещенных предметов

В томскую исправительную колонию попытались пронести более 100 запрещенных предметов

16 Августа 2022 г.
Среди запрещенных вещей оказалось 27 телефонов
Новости Красноярска: Житель Омска обманул пенсионеров почти на 600 тысяч рублей

Житель Омска обманул пенсионеров почти на 600 тысяч рублей

16 Августа 2022 г.
Бизнесмену удалось обмануть 28 пенсионеров
Новости Красноярска: В Бурятии мужчина с вилкой напал на бывшую возлюбленную

В Бурятии мужчина с вилкой напал на бывшую возлюбленную

16 Августа 2022 г.
Подозреваемый хотел компенсировать свои расходы за время отношений
Новости Красноярска: В Омске из-за задымленности произошло массовое ДТП

В Омске из-за задымленности произошло массовое ДТП

16 Августа 2022 г.
Сотрудники ГИБДД просят снижать скорость и включать аварийную сигнализацию
Новости Красноярска: В Бурятии суд вынес приговор организаторам подпольных игр

В Бурятии суд вынес приговор организаторам подпольных игр

16 Августа 2022 г.
Обвиняемым удалось создать целую сеть подпольных игровых заведений
Новости компаний
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

11 Августа 2022 г.
На эту должность он был назначен в 2020 году
Новости Красноярска: 12-летний мальчик потерялся на «Красноярских Столбах»

12-летний мальчик потерялся на «Красноярских Столбах»

11 Августа 2022 г.
Спасатели нашли ребенка
Новости Красноярска: В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

14 Августа 2022 г.
Это первый за 26 лет инцидент на территории общины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru