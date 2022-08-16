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В Бурятии суд вынес приговор организаторам подпольных игр

Главная В России
Красноярск
14:50 16 Августа 2022
происшествия, общество, игры, суд
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Суд в Бурятии вынес приговор четверым организаторам сети подпольных игровых заведений. Преступную группировку осудили по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием телекоммуникационных сетей, средств связи, в том числе подвижной связи, совершенные организованной группой».

По данным правоохранительных органов в 2018 году один из обвиняемых решил заняться незаконным бизнесом и пригласил к себе в команду мужчину и двух женщин. Компания активно создавала свою сеть под прикрытием букмекерской организации. Им даже удалось заключить договор с официальными букмекерскими конторами. Также они арендовали три помещения, которые оборудовали специальной техникой для игр.

Суд назначил организатору группы три года тюрьмы, а также штраф 500 тысяч рублей. Одна из женщин получила два года лишения свободы, а двум другим участникам назначили два и один год условно с испытательным сроком.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости

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