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Почти 3 кг наркотиков нашли в рюкзаке у иркутянина

Главная В России
Красноярск
14:30 16 Августа 2022
общество, наркотики, полиция
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Мужчина, переносивший в рюкзаке 2,7 кг наркотиков, привлек внимание сотрудников ГИБДД, когда стал перебегать дорогу в неположенном месте.

Как оказалось задержанный увидел сотрудников полиции и испугавшись бросился через проезжую часть.

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя ПДД, у которого в рюкзаке были наркотики растительного происхождение, от которых исходил специфический запах.

Правонарушитель и наркотические вещества были доставлены в отдел полиции.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

 

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