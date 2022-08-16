В Томске задержали подозреваемых в покушении на убийтсво

Сотрудникам полиции Томска удалось оперативно отыскать четверых мужчин, которые подозреваются в покушении на двойное убийство.

По данным сотрудников правоохранительных органов четверо задержанных решили убить двух иностранных жителей города, чтобы завладеть их деньгами. Подозреваемые хотели присвоить себе 2 миллиона рублей.

Мужчины смогли напасть на потерпевших, однако замысел не удалось довести до конца, благодаря активному сопротивлению.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости