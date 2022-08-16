В Кемеровской области изъяли 26 кг опасной рыбной продукции

Роспотребнадзор Кемеровской области проверил качество рыбной продукции, в ходе проверки было выявлено и изъято 26 кг рыбы.

Нарушения были найдены в физико-химических показателях. Сотрудники Роспотребнадзора уточнили, что в взятых пробах рыбной продукции было выявлено нарушение по содержанию глазури. Помимо этого несоответствие было найдено по паразитологическим и микробиологическим показателям.

В ведомстве рассказали что виновные привлечены к административной ответственности.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости