В Бурятии задержали работающих с мошенниками курьеров

Сотрудники полиции в Бурятии задержали двух молодых людей, которые работали курьерами в сговоре с мошенниками. Задержанные ходили по квартирам людей и собирали у них деньги, чтобы спасти якобы виновного в ДТП родственника.

По словам сотрудников правоохранительных органов молодые люди ранее уже были судимы, а на данный момент официально трудоустроены.

Напомним, что ранее в Бурятии в дежурные части полиции обратилось несколько пожилых людей с заявлениями на мошенников. Пострадавшие рассказывали, что им звонил неизвестный, представлялся их родственником или другом и говорил, что стал виновником аварии и от уголовного дела его спасет только денежная помощь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела на задержанных по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости