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В Бурятии задержали работающих с мошенниками курьеров

Главная В России
Красноярск
11:35 16 Августа 2022
задержание, мошенники, общество
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Сотрудники полиции в Бурятии задержали двух молодых людей, которые работали курьерами в сговоре с мошенниками. Задержанные ходили по квартирам людей и собирали у них деньги, чтобы спасти якобы виновного в ДТП родственника. 

По словам сотрудников правоохранительных органов молодые люди ранее уже были судимы, а на данный момент официально трудоустроены. 

Напомним, что ранее в Бурятии в дежурные части полиции обратилось несколько пожилых людей с заявлениями на мошенников. Пострадавшие рассказывали, что им звонил неизвестный, представлялся их родственником или другом и говорил, что стал виновником аварии и от уголовного дела его спасет только денежная помощь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела на задержанных по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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