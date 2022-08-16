В Иркутской области девочка избила двух своих сверстниц

Жители Братска засняли на видео драку девочек-подростков. На кадрах видно, как одна из девочек наносит удары руками и ногами. После нескольких ударов одна из пострадавших оказывается на земле. Остановить избиение девушек помог подбежавший парень, который оттащил юную правонарушительницу.

Видео заинтересовало не только жителей города, но и полицейских. Сотрудники полиции установили личность всех героинь на видео и опросили участниц драки.

Сотрудники правоохранительных органов также провели разъяснительную беседу с зачинщицей драки и ее приятельницей, которая не попала в объектив камеры.

На инцидент также обратили внимание сотрудники областной прокуратуры. После проверки случившегося сотрудники дадут оценку работе системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков