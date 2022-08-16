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Жительницу Омска из Иртыша доставали спасатели

Главная В России
Красноярск
09:20 16 Августа 2022
происшествия, вода, спасатели
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Жительница Омска решила покататься на SUP-доске, но в какой-то момент не удержала равновесие и упала в воду, и ее начало уносить течением.

Сотрудники регионального МЧС заметили одинокую доску на воде и увидела, что она привязана к ноге девушки, которую уносит бурным течением. Спасатели сразу же начали вызволять девушку. Пострадавшую подняли на борт катера с помощью надувного круга, а после доставили на сушу. 

Девушка поделилась, что в воде оказалась из-за сильного порыва ветра, который перевернул SUP-доску.

На берегу пострадавшей предложили медицинскую помощь, от которой она отказалась. 

Фото: © Никита Алексеев 

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