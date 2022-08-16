Административное дело новосибирского депутата закрыто

Новосибирский суд закрыл административное дело новосибирского депутат Хельги Пироговой.

Сотрудники управления Судебного департамента Новосибирской области пояснили, что дело прекращено из-за статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В этой статье говорится, что неправомерно привлекать человека по одному и тому же факту к административной и уголовной ответственности.

Ранее Sibnovosti.ru писали о том, что сотрудники МВД объявили Хельгу Пирогову в розыск за распространение заведомо ложной информации об армии России.

На данный момент новосибирский депутат все еще находится в розыске и под уголовным преследованием.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости