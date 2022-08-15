В Новосибирске толпа подростков избила мальчика

В Новосибирске мальчик вступился за первоклассника, за что был жестоко наказан толпой подростков.

По словам мамы пострадавшего ребенка ее сына специально отвели в отдаленное место, чтобы не привлекать внимание взрослых. Мальчика увели к парковке, где повалили на землю и стали бить его ногами, при этом специально целясь в голову.

Также мама мальчика рассказала, что скорую вызывали пять раз, а полиция так и не приехала.

Сейчас пострадавший находится в больнице, у него диагностировали сотрясение мозга и провалы в памяти.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости