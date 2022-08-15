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В Новосибирске толпа подростков избила мальчика

Главная В России
Красноярск
20:45 15 Августа 2022
происшествия, дети, драка, врачи
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В Новосибирске мальчик вступился за первоклассника, за что был жестоко наказан толпой подростков. 

По словам мамы пострадавшего ребенка ее сына специально отвели в отдаленное место, чтобы не привлекать внимание взрослых. Мальчика увели к парковке, где повалили на землю и стали бить его ногами, при этом специально целясь в голову. 

Также мама мальчика рассказала, что скорую вызывали пять раз, а полиция так и не приехала. 

Сейчас пострадавший находится в больнице, у него диагностировали сотрясение мозга и провалы в памяти.

Фото: ©  Алексей Сухоруков / РИА Новости

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