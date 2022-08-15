В Иркутской области двух школьниц эвакуировали с небольшого острова

В воскресенье в службу спасения позвонили две несовершеннолетние девочки и рассказали, что когда они переходили реку Китой их подругу унесло вниз по течению. Девочками, которые звонили, удалось добраться до небольшого острова.

Спасатели после звонка немедленно выехали на помощь девочкам. Когда они добрались до острова на связь вышла третья подруга, которая оказалась в порядке.

Девочек успешно эвакуировали на берег и передали сотрудникам полиции.

Сотрудники МЧС отмечают, что избежать трагедии удалось благодаря тому, что девочки не растерялись и позвонили в спасательную службу.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок