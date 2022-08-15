Жительница Томска в попытке купить суриката попала в руки к мошенникам

Сотрудники полиции Томска рассказали, что к ним обратилась женщина с заявлением на мошенников.

По словам потерпевшей она решила купить суриката на сайте частных объявлений, когда она нашла понравившийся ей вариант, она связалась с продавцом и обсудила детали покупки. Поговорив с продавцом и не усомнившись в его честности женщина перевела мошенникам 24 тысячи рублей за покупку и доставку.

В итоге экзотического животного томичка так и не получила, а продавец и вовсе перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото: пресс-служба парка флоры и фауны «Роев ручей»