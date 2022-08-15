В Омске водитель микроавтобуса сбил свою пассажирку

В Омске водитель микроавтобуса сбил женщину, которая выходила на остановке.

Сотрудники полиции выяснили, что когда женщина вышла на остановке, она шла около транспорта и держалась рукой за борт, в этот момент водитель начал движение и сбил женщину.

Пострадавшую увезли в больницу с травмой головы.

Сотрудники прокураторы поручили Западно-Сибирскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора провести проверку перевозчика, маршрут которого попал в происшествие.

Отметим, что это не первый инцидент, к которому причастен предприниматель.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости