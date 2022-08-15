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В Омске водитель микроавтобуса сбил свою пассажирку

Главная В России
Красноярск
20:15 15 Августа 2022
происшествия, пенсионеры, больница
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В Омске водитель микроавтобуса сбил женщину, которая выходила на остановке. 

Сотрудники полиции выяснили, что когда женщина вышла на остановке, она шла около транспорта и держалась рукой за борт, в этот момент водитель начал движение и сбил женщину.

Пострадавшую увезли в больницу с травмой головы.

Сотрудники прокураторы поручили Западно-Сибирскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора провести проверку перевозчика, маршрут которого попал в происшествие.

Отметим, что это не первый инцидент, к которому причастен предприниматель. 

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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