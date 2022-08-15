В Новосибирске в аварии погиб водитель иномарки

В понедельник утром в Новосибирске столкнулись автомобиль Mitsubishi Outlander и Honda Airwave.

По словам сотрудников ГИБДД водитель Mitsubishi Outlander по ходу движения начал перестраиваться в соседний ряд и во время выполнения манёвра столкнулся с Honda Airwave. От удара оба автомобиля вылетели с дороги и врезались в деревья.

В результате ДТП водитель Honda Airwave погиб на месте из-за многочисленных травм.

На данный момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости