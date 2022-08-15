В Бурятии в одном из детских садов воспитательница грубо обращается с детьми

В Бурятии стал известен факт грубого обращение с детьми в одном из детских садов.

Новость о мерах воспитания одной из воспитательниц появилась в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Создатели канала опубликовали видео от июля 2021 года, где видно как женщина проводить беседу с детьми.

На кадрах можно увидеть как воспитательница пытается узнать, кто разбросал игрушки. Однако во время ее речи две девочки общались между собой, на это женщина сначала накричала на детей, а затем схватила одну из девочек за шиворот платье и усадила на стул, другую же девочку также грубо поставила в угол.

Родители возмущается тем фактом, что воспитательница продолжает работать с их детьми. Однако заведующая рассказала, что героиня видео получила дисциплинарное взыскание, а после полгода была под наблюдением.

Фото: © телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия»